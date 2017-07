Spari a balcone ex e suicida davanti cc

ROMA, 7 LUG - Ha prima esploso due colpi di pistola verso il balcone dove era affacciata la ex, poi altri due proiettili contro la porta della cognata e, infine, si è suicidato con la stessa arma alla vista dei carabinieri. E' accaduto nella tarda serata di ieri alla periferia di Roma. Secondo quanto si è appreso, l'uomo dopo aver minacciato la ex, camminava con la pistola in mano e, vedendo i militari, si è sparato un colpo di pistola alla testa.