Difesa Contrada, 'restituita dignità'

BOLOGNA, 7 LUG - "E' una pronuncia molto importante, perché dimostra, anzitutto, che i diritti umani vanno presi sul serio, e che le sentenze - a tutti i livelli - vanno rispettate". Il professor Vittorio Manes, difensore di Bruno Contrada insieme all'avvocato Stefano Giordano, risponde così alla richiesta di un commento sulla decisione della Cassazione che ha revocato la condanna a 10 anni per concorso in associazione mafiosa, inflitta a Palermo all'ex numero due del Sisde. A Contrada questa decisione, prosegue il docente dell'università di Bologna, "restituisce quanto meno la dignità: quel valore immateriale, proprio di ogni essere umano, che mai può acquistarsi per meriti né perdersi per demeriti".