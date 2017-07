Viaggio virtuale Siena con Google

SIENA, 7 LUG - Viaggio virtuale tra le bellezze di Siena grazie al 'Grand Tour d'Italia' di Google. Con 'Google Arts & Culture', il nuovo spazio online pensato come un luogo in cui esplorare e assaporare l'arte e la cultura online, utenti da ogni parte del mondo potranno rivivere tradizioni senza tempo, come partecipare ai preparativi del Palio, guardare da vicino capolavori ad altissima risoluzione e scoprire innovazioni che hanno cambiato per sempre il mondo moderno. Oltre a Siena, protagoniste sono altre 3 città italiane (Venezia, Roma e Palermo), 25 sono i video disponibili, 21 i tour con tecnologia Street View, 38 le mostre digitali, oltre 1300 le immagini, fotografie e video per scoprire curiosità, storie legate alla cultura e all'intrattenimento, ma anche alla scienza, allo sviluppo urbano, alla tecnologia e molto altro ancora. Tutti i contenuti sono disponibili in italiano e in inglese.