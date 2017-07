Venezia, pattuglie carabinieri-G.Civil

VENEZIA, 7 LUG - Anche quest'anno Carabinieri e Guardia Civil spagnola svolgeranno pattugliamenti congiunti nella città storica di Venezia. Sino al 31 agosto prossimo, un agente della Guardia Civil presta servizio presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia. La finalità è quella di essere presenti in quei luoghi caratterizzati da una maggior presenza di turisti per offrire loro un'assistenza integrale nella sfera della sicurezza cittadina con personale che parla la lingua madre ed è a conoscenza dei procedimenti legali propri di entrambi i paesi. L'iniziativa si inserisce nel più ampio progetto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che prevede per l'estate pattugliamenti congiunti con la Guardia Civil anche a Roma e a Firenze. Si tratta della continuazione delle attività iniziate nell'estate 2014 nell'ambito di un progetto che aveva dato buoni risultati operativi e innalzato il livello di percezione di sicurezza.