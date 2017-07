Vasto incendio vicino quartiere Reggio C

REGGIO CALABRIA, 7 LUG - Due incendi hanno interessato per ore due aree alla periferia di Reggio Calabria. Nel primo, nel quartiere Vito, il rogo ha minacciato alcune abitazioni della zona collinare. Il prefetto Michele di Bari ha assunto il coordinamento delle attività di spegnimento. Sul posto sono intervenute diverse squadre di Vigili del fuoco. Le fiamme hanno provocato anche lo scoppio di due bombole di gas abbandonate in mezzo alle sterpaglie. E' stato necessario anche disalimentare la rete elettrica per consentire a due velivoli di partecipare allo spegnimento. Su proposta dell'Arpacal il Comune ha invitato gli abitanti della zona a tenere chiuse le finestre. Il secondo incendio a Mortara, alla periferia sud, ha interessato sterpaglie e gli pneumatici usati come barriere protettive in una pista di go kart provocando un'alta colonna di fumo che ha creato disagi anche agli aerei in avvicinamento all'aeroporto dello Stretto. I vigili del fuoco hanno evitato il propagarsi delle fiamme ad un vicino ristorante.