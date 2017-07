Spara ai ragazzi riuniti sotto casa sua

MILANO, 8 LUG - Un cinquantenne di Cologno Monzese è stato arrestato dai carabinieri di Sesto San Giovanni per aver sparato contro un alcuni giovani riuniti in gruppo sotto casa sua, forse perché eccessivamente rumorosi. L'uomo, pregiudicato, secondo una prima ricostruzione è uscito sul balcone di casa intorno alla mezzanotte e ha esploso tre colpi di pistola in direzione di otto giovani albanesi, seduti sulle panchine nei giardinetti sotto il suo palazzo. Uno dei proiettili ha ferito di striscio un 27enne alla schiena, medicato in ospedale. I carabinieri hanno arrestato l'uomo per tentato omicidio, detenzione abusiva e ricettazione di arma da fuoco e gli hanno sequestrato la calibro 7.65 che aveva appena usato, risultata rubata. (ANSA)