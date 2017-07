Charlie: O. Romano, sciagura mercificata

CITTA' DEL VATICANO, 8 LUG - Nella vicenda del piccolo Charlie si assiste alla "mercificazione" di "una sciagura familiare. Giornalisti affamati di notizie ed esperti di vario tipo si nutrono di questioni come questa per mestiere. I commenti di costoro possono essere come tante pietre lanciate contro un bambino senza difesa e i suoi genitori allo sbaraglio". Invece Gesù "aspetterebbe che si faccia silenzio" per "ritrovare nel silenzio il mistero della vita". Così l'Osservatore Romano interviene sul caso Charlie con un commento firmato da Gianpaolo Dotto.