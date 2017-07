Lazio:aggiudicata gara rimozione macerie

ROMA, 8 LUG - "Ieri è stata aggiudicata una gara per 400 mila euro che permetterà la rimozione delle macerie private e una seconda gara per un importo complessivo di 10 milioni ha avuto il parere dell'Anac e sta per essere pubblicato il bando. Dopo la chiusura della prima fase in cui sono state rimosse le macerie sull'aree pubbliche per un totale di circa 93 mila tonnellate e con un impiego di 5,4 milioni di euro inizia quindi la seconda fase per la rimozione delle macerie private". Lo rende noto la Regione Lazio in una nota.