Bestiame senz'acqua a Castelluccio

NORCIA (PERUGIA), 9 LUG - "Sul Pian Grande non c'è più acqua e così stiamo realizzando una tubatura di 6 chilometri che ci permetterà di prelevarla dall'acquedotto delle Fate, che si trova a circa 2.000 metri": Diego Pignatelli, agricoltore e allevatore, oltre che presidente della Pro loco di Castelluccio di Norcia, spiega che "grazie a questi chilometri di tubi potremo abbeverare le nostre bestie che sono al pascolo". Sul Pian Grande ci sono bovini, cavalli e pecore. La siccità che sta attanagliando anche i monti Sibillini sta complicando la situazione, ma - per Pignatelli - il motivo della mancanza di acqua "è da ricondurre al sisma, che ha modificato le falde acquifere della montagna: laddove fino a un anno fa c'era tanta acqua oggi non ce n'è nemmeno una goccia, mentre in altre zone, notoriamente aride, sono spuntati fuori torrenti".