Maxirissa con bastoni a Roma,sei arresti

ROMA, 9 LUG - Maxirissa con bastoni e bottiglie di vetro la notte scorsa a Roma, in via delle Tre Fontane, all'Eur, nei pressi del Gay Village. Sei giovani sono stati arrestati da polizia e carabinieri, e due minorenni sono stati denunciati. A quanto ricostruito, gli otto ragazzi sono venuti alle mani per banali motivi intorno alle cinque del mattino, colpendosi con calci, pugni, bastoni e bottiglie di vetro. Due ragazzi sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale: uno è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, il secondo è stato giudicato guaribile in 10 giorni. Sul posto questa notte sono confluiti i poliziotti del reparto volanti e dei commissariati Tor Carbone e Colombo, e i carabinieri. I sei fermati sono tutti giovani romani tra i 18 e i 27 anni, mentre due minorenni sono stati denunciati. L'accusa è di rissa aggravata. Due i feriti: il più grave è ancora ricoverato in prognosi riservata mentre l'altro, con 10 giorni di prognosi, ha riportato un trauma cranico e ferite alla testa.