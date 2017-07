Incendi in Toscana, 14 roghi

FIRENZE, 9 LUG - Un'altra giornata di incendi un po' in tutta la Toscana ha costretto gli elicotteri del Servizio antincendi della Regione ad alzarsi in volo fin dalle prime ore di stamani. La Soup (Sala operativa unificata permanente) riferisce che, contando anche gli episodi più contenuti, oggi si sono verificati 14 incendi sul territorio regionale, di cui due di vegetazione e 11 boschivi. La situazione più critica, a metà giornata, sul monte Amiata, dove le fiamme sono divampate in un bosco in prossimità della centrale elettrica di Piancastagnaio, non lontano dal centro abitato. Tre elicotteri della Regione stanno operando sul posto in supporto dei Vigili del fuoco, delle squadre di volontari e degli operai comunali. Si lavora soprattutto per contenere il fronte di fuoco che si spinge in direzione del paese e della centrale elettrica sottostante.