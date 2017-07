Crollo:amministratore, nessun lavoro B&B

TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI), 9 LUG - ''Non esiste alcuna società immobiliare finalizzata alla creazione di strutture alberghiere o B&B''. Lo dice, con una nota, l'avvocato Roberto Cuomo, amministratore della palazzina di via Rampa Nunziate a Torre Annunziata crollata venerdì mattina e nella quale hanno perso la vita otto persone. Cuomo ''a nome e nell'interesse dei proprietari degli appartamenti del condominio Palazzo Nunziante'' parla dell'immane ''tragedia consumatasi con la perdita di vite umane''. ''Tuttavia, appare doveroso alla luce delle varie notizie 'battute' sugli organi di stampa, spesso infondate, sottolineare: le abitazioni sono state acquistate con atto di compravendita tra privati nel mese di aprile del 2016; non esiste alcuna società immobiliare finalizzata alla creazione di strutture alberghiere o B&B; erano in corso lavori di ristrutturazione privata all'interno dei singoli appartamenti del piano primo regolarmente denunciati alle autorità competenti e del secondo piano in fase di iniziazione''.