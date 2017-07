Auto contro albero, morti 2 giovani

CALCI (PISA), 9 LUG - Due giovani sono morti nel pomeriggio per un gravissimo incidente stradale a Calci, nel Pisano. Una Fiat 500 per cause ancora in corso di accertamento è finita fuori strada urtando violentemente un albero e terminando la sua corsa in un fossato. Le due persone a bordo sono morte: si tratta di un ventunenne di Santa Croce sull'Arno (Pisa) e di una diciottenne di Santa Maria a Monte (Pisa). Per estrarre i corpi dall'abitacolo, andato distrutto, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco ma inutili sono stati i tentativi del personale del 118 di rianimare i due giovani sul posto.