Soldi in presidenza Vda, nessun indagato

AOSTA, 10 LUG - E' iscritto come 'modello 45', ovvero nel registro degli 'atti che non costituiscono una notizia reato', il ritrovamento di 25.000 euro nascosti all'interno dell'ufficio del presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, al secondo piano di Palazzo regionale, ad Aosta. Per il momento, pertanto, non ci sono indagati. Il denaro era in un 'nascondiglio' sotto il piano della scrivania. A trovarlo e a denunciare il fatto è stato l'attuale presidente (e prefetto), Pierluigi Marquis. Coordinate dal pm Luca Ceccanti, le indagini sono condotte dalla Digos e dalla Squadra mobile della Questura di Aosta. Gli accertamenti 'tecnici' riguardano le banconote, in particolare per stabilire la data di emissione e la provenienza, ma anche i documenti che erano assieme ai soldi e che potrebbero portare alla soluzione del mistero. Secondo quanto si è appreso non sono in programma interrogatori di persone 'informate sui fatti'.