Lido Chioggia, via cartelli pro fascismo

CHIOGGIA (VENEZIA), 10 LUG - Una ordinanza "per l'immediata rimozione di ogni riferimento al fascismo contenuto in cartelli, manifesti e scritte" presenti all'interno dello stabilimento balneare Punta Canna a Chioggia è stata firmata dal prefetto di Venezia Carlo Boffi. L'atto sarà notificato in giornata al gestore dello stabilimento balneare, Gianni Scarpa. Nell'ordinanza è ordinato allo stesso Scarpa, informa la prefettura, "di astenersi dall'ulteriore diffusione di messaggi contro la democrazia".