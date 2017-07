Kidjo a Umbria jazz, omaggio Cruz

PERUGIA, 10 LUG - Umbria Jazz ospita mercoledì 12 luglio all'arena Santa Giuliana un personaggio che sarebbe riduttivo confinare esclusivamente tra i paletti della musica. Angelique Kidjo è stata definita da Time Magazine "Africa's premier diva" e Vanity Fair le ha dedicato una monografia con contributi di Bono e Harry Belafonte. Nel suo esordio a Umbria Jazz Kidjo rende omaggio ad una grande donna della musica, la regina della Salsa, Celia Cruz, icona assoluta della musica latina. Kidjo ha vinto tre Grammy ed una infinità di riconoscimenti in tutto il mondo. Amnesty International le ha assegnato il premio Ambassador of conscience e l'Unicef l'ha nominata International Goodwill Ambassador. Secondo la Bbc è una delle 50 icone dell'Africa. Angelique ha cantato nel 2003 in Sud Africa al concerto per la lotta all'Aids con Peter Gabriel e Youssou N'Dour e nel 2015 alla cerimonia di apertura dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.