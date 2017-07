Maltempo:temporali e venti forti al Nord

ROMA, 10 LUG - Una perturbazione atlantica continua a portare maltempo al Nord. Lo indica un nuovo avviso meteo della Protezione civile che prevede, dal pomeriggio di oggi, ancora temporali sulla Lombardia, sull'Alto Adige e Friuli Venezia-Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Dalla tarda serata di oggi ci saranno inoltre venti forti con rinforzi di burrasca, sull'Emilia Romagna. Valutata, sia per oggi che per domani, allerta gialla in Alto Adige e Friuli Venezia Giulia per rischi idrogeologico.