Incendi:44 interventi flotta aerea Stato

ROMA, 10 LUG - Giornata senza tregua sul fronte incendi: 44 richieste di intervento sono arrivate agli equipaggi di Canadair ed elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile. Dalla Sicilia le più numerose (10); segue Campania (9), Lazio e Basilicata (5). I mezzi sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei tanti incendi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto della flotta area di Stato alle operazioni svolte dalle squadre a terra. Al momento le attività dei mezzi impegnati - 14 Canadair e 3 elicotteri dei Vigili del Fuoco, 3 elicotteri della Difesa - è concentrata sulle situazioni più critiche in Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata, Abruzzo, Lazio, Umbria. Il lavoro dei velivoli ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora, 14 roghi. Le attività di lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente proseguiranno finché le condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza.