Centrodestra si spacca su nomina sanità

GENOVA, 11 LUG - Per la prima volta si spacca la maggioranza di centrodestra che da due anni guida la Regione Liguria. Fratelli d'Italia, nella Commissione regionale sulle nomine nella Sanità, la fa andare 'sotto', 17 voti a 14, nella votazione per la nomina del 'lombardo' Marzio Maccarini a membro del Consiglio dell'Istituto per la ricerca sul cancro. Decisivi i voti contrari del consigliere regionale Matteo Rosso e dell'assessore Gianni Berrino. "Abbiamo tanti professionisti liguri in grado di ricoprire l'incarico, non vogliamo solo persone extra Regione" ha sottolineato Rosso. "Finalmente, dopo due anni, hanno rialzato la testa contro il fiorire di nomine di lumbard in tutti i settori regionali, Sanità in testa. Meglio tardi che mai - ha subito commentato il gruppo dell'M5S in una nota stampa -. Dietro le dichiarazioni di facciata, la maggioranza di centrodestra è nel caos totale, attraversata da scissioni e correnti interne tra partiti ormai sotto gli occhi di tutti".