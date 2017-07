Fisco, pm chiede 3,5 anni per Belsito

GENOVA, 11 LUG - Il procuratore aggiunto di Genova Francesco Pinto ha chiesto la condanna a tre anni e sei mesi per l'ex tesoriere della Lega Nord Francesco Belsito con l'accusa di evasione fiscale e intestazione fittizia di beni. L'inchiesta riguarda la mancata dichiarazione di oltre due milioni di euro nell'ambito dell'inchiesta per il trasferimento offshore di fondi della Lega in Tanzania e Cipro. Secondo l'accusa, Belsito avrebbe dovuto dichiarare al fisco la cifra di circa sette milioni di euro sottratti illecitamente alle casse del Carroccio quando era tesoriere. Proprio ieri, i giudici di Milano hanno condannato l'ex tesoriere a due anni e sei mesi, Umberto Bossi a due anni e tre mesi e Renzo Bossi a un anno e sei mesi per le spese sostenute dalla famiglia del senatur coi fondi pubblici.