Statua Falcone: Procura avvia indagine

PALERMO, 11 LUG - La Procura di Palermo ha aperto un'indagine sul raid vandalico nella scuola Giovanni Falcone in via Pensabene, allo Zen a Palermo, e sul rogo di un cartellone con una immagine del magistrato posizionato davanti ai cancelli della scuola Alcide De Gasperi. Il fascicolo è stato affidato al sostituto Categoria Malagoli della Dda. Proseguono intanto le indagini per risalire a chi ha compiuto i danneggiamenti. Gli investigatori stanno cercando di comprendere come mai l'impianto di video sorveglianza della scuola intitolata a Giovanni Falcone allo Zen non fosse in funzione. Fino al 2013 le telecamere avevano ridotto il numero delle intimidazioni subite dalla scuola, che dal 2009 erano state numerosissime. Le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile di Palermo.