Falcone: murales al Nautico Palermo

PALERMO, 11 LUG - Un murales raffigurante i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino campeggia su una parete dell'istituto Nautico di Palermo. All'indomani del raid vandalico che ha colpito prima una scuola del quartiere Zen, dove un busto raffigurante il giudice Falcone è stato fatto a pezzi e utilizzato per sfondare la vetrata della porta d'ingresso, poi un cartellone è stato bruciato alla scuola Alcide De Gasperi, questa nuova iniziativa, sebbene casuale nella tempistica, ha ora assunto un significato simbolico più forte, come spiega la vicepreside dell'istituto, Antonella Giordano. "E' stata una scelta presa tempo fa dalla città metropolitana, che ha l'autorità sull'edificio, ma abbiamo subito condiviso questa bellissima iniziativa che è stata la migliore risposta ai raid vandalici nelle due scuole". Le foto del murales stanno diventando virali su Facebook, dove in tanti le hanno condivise in segno di risposta agli sfregi di ieri.