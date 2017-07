Rollandin sentito da investigatori

AOSTA, 12 LUG - L'ex presidente della Regione Valle d'Aosta, Augusto Rollandin, era stato sentito dalla polizia giudiziaria poco dopo il ritrovamento dei 25 mila euro, della carta di pagamento a lui intestata e di alcuni documenti all'interno della scrivania dell'ufficio di presidenza della Regione Valle d'Aosta, avvenuto il 22 giugno scorso. Rollandin - come anticipato da La Stampa, e confermato all'ANSA da fonti giudiziarie - era stato ascoltato dalla polizia giudiziaria della procura aostana come persona informata sui fatti, e senza avvocato. A denunciare il ritrovamento del materiale era stato l'attuale presidente della Regione, Pierluigi Marquis. Denaro e documenti sono al vaglio di Squadra mobile e Digos della questura aostana. Sulla vicenda la procura ha aperto un fascicolo per corruzione - al momento senza indagati, secondo quanto si apprende - affidato al pm Luca Ceccanti.