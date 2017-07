Scontro treni, familiari su binario

CORATO, 12 LUG - Hanno suonato a lutto le campane delle chiese nel comune di Corato: 23 rintocchi, quante sono le vittime del disastro ferroviario di un anno fa, il 12 luglio 2016. Quel giorno, alle 11.06 due treni, uno proveniente da Corato e l'altro da Andria, lungo la tratta della ferrovia Bari nord, gestita da Ferrotramviaria, si sono scontrati. In quel luogo, oggi, i familiari di chi non c'è più, si sono ritrovati. Ad Andria negli uffici pubblici le attività sono state sospese per cinque minuti, le bandiere sono a mezz'asta e le attività commerciali si sono fermate. Familiari e amici hanno deposto fiori sul binario dove, esattamente un anno fa, i due treni si scontrarono e con una bomboletta spray di colore rosso hanno scritto sulle assi della rotaia i nomi dei loro congiunti. Poi un grappolo di palloncini di colore bianco e rosa, sono stati fatti volare in cielo. Alle 11.06, ora dell'impatto tra i due treni, accompagnati da un sacerdote, i presenti hanno pregato.