Rogo alle Tremiti, 20 soccorsi via mare

ISOLE TREMITI (FOGGIA), 12 LUG - Stavano prendendo il sole sugli scogli in una baia dell'isola di San Domino, nell'arcipelago delle Tremiti (Foggia), quando l'area è stata circondata da un vasto incendio. I turisti, una ventina, nell'impossibilità di fuggire via terra sono stati raggiunti via mare da mezzi della Capitaneria di Porto di Termoli (Campobasso) e da una squadra dei Carabinieri, presente nell'arcipelago nel periodo estivo con imbarcazione e un presidio. Intanto il rogo, divampato nella zona sud di San Domino, nei pressi della Grotta del Sale, sta distruggendo la vegetazione a macchia mediterranea e si dirige verso l'interno. Un elicottero dei Vigili Fuoco partito da Pescara è arrivato intorno alle 16 in supporto alla squadra di Protezione civile che sta operando da diverse ore. Paura tra i villeggianti e i residenti che seguono con apprensione le operazioni di spegnimento.