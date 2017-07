Redentore Venezia con varchi e controlli

VENEZIA, 12 LUG - Anche la Festa del Redentore a Venezia - la notte 'famosissima' del 15 luglio - farà i conti quest'anno con le esigenze rafforzate di sicurezza, e per la prima volta sarà gestita con varchi d'ingresso, conta-persone, corridoi e settori prestabiliti che saranno chiusi una volta raggiunto il numero massimo. Che per Piazza San Marco e le fondamenta contigue significano circa 60-70mila persone. L'apparato, già sperimentato in occasione dell'ultimo Carnevale, è stato messo a punto oggi - anche sulla base delle misure anti-terrorismo impartite dal Viminale - dal Comitato per la l'ordine pubblico e la sicurezza svoltosi in Prefettura. Il molo di San Marco e gli altri punti critici del centro storico per la concentrazione di spettatori saranno transennati. L'accesso alla piazza avverrà da varchi di sicurezza lungo il perimetro della macro-area, che sarà organizzata per settori, corridoi, e zone di espansione, chiusi al pubblico una volta raggiunta la capienza massima.