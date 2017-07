Migranti: CasaPound protesta lungo A22

TRENTO, 13 LUG - Oltre 50 striscioni con la scritta "Refugees not welcome" sono stati affissi la scorsa notte da CasaPound lungo l'Autostrada del Brennero e ai caselli, in entrata e in uscita, dal valico ad Ala. Un'iniziativa, informa CasaPound, "per protestare contro i continui arrivi di profughi". "Sono diverse centinaia i sedicenti profughi che il Trentino Alto Adige ha dovuto ospitare in un solo mese e tanti ancora ne arriveranno nelle prossime settimane. Questo morboso desiderio di accoglienza indiscriminata - sostiene CasaPound - non è altro che il sintomo di una politica ormai esanime, priva di polso e amore verso i propri connazionali, e succube delle folli imposizione del governo".