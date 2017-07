Fuga da asilo, indagine abbandono minore

BOLOGNA, 13 LUG - Anche la Procura vuole fare luce sull''evasione' di due bimbi di 5 e 6 anni che la mattina del 10 luglio si sono allontanati da una scuola dell'infanzia comunale nel parco della Montagnola di Bologna, dove frequentano un campo estivo. Dopo aver girovagato per un'ora erano stati trovati dalla titolare di una trattoria del centro. Il procuratore aggiunto Valter Giovannini, coordinatore del gruppo 'fasce deboli', dopo aver ricevuto gli atti dalla Polizia che non aveva ipotizzato titoli di reato, ha invece aperto un fascicolo contro ignoti per abbandono di minore. Bisognerà verificare se ci siano state violazioni dei doveri di custodia da cui sia derivato uno stato di pericolo anche solo potenziale per i bambini. Le indagini dovranno verificare se durante la riunione tra educatori che si è tenuta nella mattinata c'era qualcuno a controllare i bimbi. Poi si approfondirà se i due cancelli del plesso erano chiusi e se il pulsante 'apriporta' sia posizionato in modo facilmente raggiungibile.