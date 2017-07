Auto comunale a scopi privati, sospeso

ARZACHENA, 13 LUG - Utilizzava l'auto di servizio del Comune come un mezzo personale, per questo l'avvocato Stefano Forgiarini, 52 anni, responsabile dell'Ufficio legale di Arzachena, in Costa Smeralda, è stato sospeso dall'incarico. Il provvedimento, in cui si contesta il reato di peculato, gli è stato notificato questa mattina in Municipio dal comandante della Guardia di Finanza di Olbia, Marco Salvagno, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dal procuratore di Tempio Pausania Domenico Fiordalisi. Le indagini hanno accertato l'utilizzo illecito dell'autovettura di servizio da parte del funzionario indagato, un uso sistematico per finalità attinenti alla sua vita privata. L'autovettura, immatricolata come autocarro dal Comune di Arzachena per le esigenze dell'ente, era in realtà usata in via esclusiva dal dirigente, tanto che anziché parcheggiarla nello spazio destinato ai mezzi comunali, la custodiva presso la propria abitazione a Olbia. Il provvedimento di sospensione firmato dalla Gip Elisabetta Carta