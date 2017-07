Gdf acquisisce audit interni Sole 24 Ore

MILANO, 13 LUG - Nuova 'visita' delle Fiamme Gialle nella sede del Sole 24ore. Nei giorni scorsi infatti i militari della Guardia di Finanza di Milano, con un ordine di esibizione, si sono fatti consegnare le relazioni relative agli audit interni firmati da PricewaterhouseCoopers su incarico dell'attuale management del quotidiano di Confindustria. L'acquisizione è stata disposta dai pm Fabio De Pasquale e Gaetano Ruta nell'ambito dell'inchiesta sui conti del gruppo che vede indagati per false comunicazioni sociali il direttore, in aspettativa, Roberto Napoletano, l'ex presidente del Cda Benito Benedini, l'ex ad Donatella Treu. I tre, per l'accusa, avrebbero rappresentato "fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica", in particolare sui "ricavi" connessi alla vendita delle copie digitali (oltre 100mila risulterebbero copie 'fantasma', mentre una parte "significativa di copie" cartacee sarebbe finita "dritta al macero").