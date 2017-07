Incendi: massima allerta in Gallura

OLBIA, 13 LUG - I comuni costieri della Gallura hanno predisposto il piano per affrontare il codice rosso di massima allerta incendi previsto per oggi dalla Protezione civile regionale . Tutte le amministrazioni, da Arzachena a Golfo Aranci a Loiri Porto San Paolo, hanno attivato il Coc, il centro operativo comunale, obbligatorio per tutti i comuni in caso di allerta. Il territorio di Olbia è stato suddiviso in 10 zone e viene presidiato sia dagli agenti della polizia locale che dalle squadre di barracelli e volontari . "Un rafforzamento del monitoraggio è previsto nelle zone a più alta densità di popolazione, quelle dove si concentrano i turisti, come Murta Maria e Pittulongu", spiega il responsabile della Protezione civile gallurese Giuseppe Budroni. Massima allerta anche nel comune di Loiri Porto San Paolo, che sta monitorando le zone più a rischio in caso di maestrale: la stazione di Enas, la frazione di Berchideddu e il territorio che confina con la frazione olbiese di Murta Maria.