Abbattere tratto tangenziale, ok fondi

ROMA, 13 LUG - Una manovra da 132 milioni di euro tra parte corrente e in conto capitale, che stanzia maggiori risorse per trasporti, servizi sociali, interventi infrastrutturali come la progettazione del Ponte dei Congressi e l'abbattimento di un tratto sopraelevato della Tangenziale est, nei pressi della stazione Tiburtina. È quanto prevede la delibera di assestamento di Bilancio 2017-2019 adottata dalla Giunta Capitolina e illustrata dall'assessore Andrea Mazzillo. Per lo smantellamento del tratto di tangenziale, lungo poco meno di 500 metri, atteso da anni, sono stati stanziati 9,9 milioni. Si prevede anche il restauro dell'ex istituto "Angelo Mai" con 5 milioni e nuovi impianti si videosorveglianza in città. "La città vede nuove risorse sul territorio e sulle periferie: dalla manutenzione verde a quella scolastica", ha detto Mazzillo. La manovra di ora verrà sottoposta all'approvazione dell'assemblea Capitolina, con l'ok previsto entro fine mese.