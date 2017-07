Bari ricorda vittima innocente mafia

BARI, 13 LUG - A 16 anni dalla morte di Michele Fazio, il 16enne barese ucciso per errore nel 2001 nei vicoli di Bari vecchia durante un conflitto a fuoco tra clan rivali, una cerimonia di commemorazione si è tenuta questa mattina alla presenza, tra gli altri, della famiglia Fazio, del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e del vicesindaco del Comune di Bari, Pierluigi Introna. Rivolgendosi ai genitori di Michele, Pinuccio e Lella Fazio, da allora impegnati nel loro quartiere nella lotta per la legalità, Emiliano ha detto che "con la forza che viene solo dal dolore, voi due siete statti capaci di trasformare quel momento inaccettabile. Da genitori avete insegnato a tutti che la giustizia non è una robetta che si conclude in fretta, ma che va inseguita faticosamente per una vita intera".