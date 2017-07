Galleria, "cena sospesa" per i 150 anni

MILANO, 13 LUG - Una cena di beneficenza, firmata dallo chef Carlo Cracco, per celebrare il 150/mo anniversario della Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Si terrà il 13 settembre, promossa dal Comune con Confcommercio, gli operatori della Galleria e il sostegno della Caritas Ambrosiana. Novecento gli invitati che, versando alla Caritas una quota di 500 euro, vi parteciperanno. Il menu sarà preparato e servito dai ristoranti della Galleria, alcuni dei quali compiono anch'essi 150 anni di vita. Il ricavato sarà destinato all'iniziativa "Cena sospesa", lanciata da diverse realtà tra cui Caritas e Confcommercio, che consente di offrire un pasto a chi non può permetterselo. "Rendere omaggio alla Galleria - ha detto il sindaco della città Beppe Sala - significa celebrare la bellezza architettonica e 150 anni di storia della nostra città. Per una città che crede fortemente nel valore della solidarietà, ricordarsi di chi è meno fortunato e ha più bisogno del nostro aiuto è un dovere sempre, soprattutto nei momenti di festa".