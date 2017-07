Tutta agibile piazza Duomo Spoleto

SPOLETO (PERUGIA), 13 LUG - Torna di nuovo agibile nella sua interezza piazza Duomo di Spoleto dove nel prossimo fine settimana si concluderà la 60/a edizione del Festival. Nei giorni scorsi era stata infatti chiusa una porzione in seguito al crollo di un muro di contenimento nel giardino di Palazzo Bufalini, all'interno di spazi di proprietà privata che si affacciano su di essa. Il ritorno alla totale agibilità è stato reso noto dal Comune dopo la revoca della precedente ordinanza di chiusura temporanea di piazza Duomo. In questa si sottolinea che "sono state ripristinate le condizioni di sicurezza". Nelle relazioni dei tecnici, incaricati dai proprietari dei terreni - ha reso noto lo stesso Comune -, si legge che "lo stato di conservazione e resistenza del muro di sostegno in piazza del Duomo risulta essere quello precedente alla data del crollo e quindi è inalterato il suo grado di sicurezza". Che sono state inoltre "rimosse le macerie" e che" lo stato dei luoghi risulta morfologicamente stabile". (ANSA).