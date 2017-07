Uici,taxi negato a cieco con cane guida

TORINO, 13 LUG - Un tassista di Torino si è rifiutato di far salire a bordo una persona cieca con cane guida: lo denuncia l'Uici (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) che parla di "discriminazione inaccettabile". Protagonista l' impiegato di un ospedale, non vedente, di 48 anni. "Lo scorso 30 giugno, nel pomeriggio, avevo un impegno importante e non potevo permettermi di arrivare tardi - racconta - Così, per essere sicuro di raggiungere la destinazione in tempo e senza problemi, ho chiamato un taxi". Come sempre, era accompagnato da un labrador nero, Gas, che da un anno e mezzo lo affianca negli spostamenti quotidiani. "Il conducente - aggiunge - non ha voluto saperne. Mi ha detto di essere allergico al pelo dei cani e che, comunque, sulla sua auto gli animali non erano graditi. Prima che potessi ribattere, è ripartito ed è andato via, lasciandomi in strada". E'stato necessario chiamare nuovamente la centrale e richiedere l'invio di una seconda vettura che non ha posto alcun problema.