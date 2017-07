Lido Chioggia: Procura, gestore indagato

VENEZIA, 13 LUG - "Ricevuta la relazione della Digos abbiamo provveduto oggi pomeriggio ad iscrivere nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di apologia di fascismo il gestore della spiaggia di Punta Canna a Chioggia": lo ha detto il procuratore della Repubblica di Venezia, Bruno Cherchi. Il gestore, Gianni Scarpa, è l'unico indagato nel fascicolo d'inchiesta in mano al procuratore e alla pm Francesca Crupi. "Faremo le indagini del caso - ha detto Cherchi - valuteremo la documentazione e faremo ulteriori accertamenti per poi procedere a seconda dell'esito del nostro lavoro". Il reato contestato fa riferimento all'articolo 4 della legge 645 del 1952, la cosiddetta legge Scelba. "A noi - ha concluso - non spettano valutazioni politiche sulla vicenda perché non ci appartengano".