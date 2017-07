Mafia:mostra ANSA per 25 anni v.D'Amelio

CAGLIARI, 13 LUG - Una messa, un murales, un concerto e la mostra "Falcone e Borsellino" realizzata dall'ANSA in collaborazione con il Consiglio dei ministri per ricordare il venticinquesimo anniversario della strage di via D'Amelio. Per la ricorrenza che cade mercoledì 19 luglio, Sestu, città di Emanuela Loi, uccisa con altri quattro agenti della scorta nell'attentato a Paolo Borsellino, ospita "Noi non dimentichiamo", manifestazione organizzata dal Comune, Polizia di Stato, Libera Sardegna (associazione contro le mafie), Centro di Servizio per il volontariato di Sardegna Solidale e Musicanova Contest. La giornata si apre alle 9:30 nella chiesa di San Giorgio Martire con una messa in suffragio della Loi celebrata dall'Arcivescovo di Cagliari Arrigo Miglio; alle 10:30, presenti i familiari e autorità civili e militari, la sindaca Paola Secci deporrà una corona di fiori sulla tomba dell'agente. Alle 11:30 appuntamento in via Emanuela Loi dove artisti della street art realizzeranno un murales raffigurante la giovane.