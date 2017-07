Investiti operai su A2:1 morto, 2 feriti

POTENZA, 13 LUG - Investito da un mezzo pesante mentre si trovava sulla corsia di emergenza dell'A2 "Autostrada del Mediterraneo", nei pressi di Lauria (Potenza), un operatore della Sirti è morto nel pomeriggio. Nell'incidente - avvenute per cause in fase di accertamento - sono stati coinvolti e feriti anche altri due operai. Lo ha reso noto l'Anas specificando che a causa dell'incidente, "è temporaneamente chiuso, in direzione sud, un tratto dell'A2, in località Lauria al km 147,200" e che "il traffico veicolare lungo la direttrice sud è temporaneamente deviato all'altezza dello svincolo di Lauria sud lungo la ex ss 19 e la sp 133, con rientro in autostrada in corrispondenza dello svincolo di Laino Borgo (Cosenza)".