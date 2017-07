Donna uccisa a Bari, compagno in caserma

BARI, 13 LUG - Una donna di 48 anni è stata uccisa in un appartamento in Corso Sonnino 125, al primo piano della palazzina, a Bari. A quanto si è saputo, il corpo della donna è stato trovato con la testa infilata in un sacchetto di plastica. Un uomo di 38 anni, che pare avesse una relazione sentimentale con la vittima, è attualmente in caserma dove il pm di turno Giuseppe Dentamnaro e i carabinieri lo stanno interrogando.