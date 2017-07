Uccisa in strada, fermato il compagno

CASERTA, 13 LUG - Una donna, Maria Tino di 49 anni, è stata uccisa a Dragoni, nel Casertano, con tre colpi d'arma da fuoco al torace. I carabinieri hanno fermato il convivente, il 61enne Massimo Bianchi, sequestrando anche l'arma usata. Si tratterebbe, secondo le prime ricostruzioni, di un delitto passionale. L'omicidio è avvenuto in strada, in una piazzetta ubicata a pochi passi dall'abitazione della donna. L'anno scorso la donna era stata accoltellata dal marito, che è in carcere.