Post su Salvini, polemica su Marini

PERUGIA, 14 LUG - "Salvini a Todi: lui di ex se ne intende, provandolo su di sé...": questo post sulla sua pagina Facebook della presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, Pd, ha innescato una polemica politica e reazioni sul web. E' infatti arrivato a ridosso della vicenda di Elisa Isoardi, compagna del leader della Lega finita in un servizio del settimanale Chi. Salvini, festeggiando a Todi il risultato elettorale della Lega alle amministrative, aveva detto che "avere vinto a casa dell'incapace presidente della Regione Umbria è l'antipasto del fatto che vogliamo liberare tutta l'Umbria e non solo questa città". "Il post della presidente della regione Umbria è vergognoso, che meschina!. Si dimetta", la reazione di Stefano Candiani, senatore e responsabile della Lega in Umbria. "Cosa dicono Boschi e Boldrini - ha aggiunto -, paladine dei diritti?". Centinaia i commenti al post sulla pagina Fb di Marini, che non commenta. Tra critiche alla frase e insulti diretti alla presidente umbra.