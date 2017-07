Muore in incendio appartamento a Firenze

FIRENZE, 14 LUG - Un uomo di 56 anni, di nazionalità italiana, è morto nell'incendio che si è sviluppato nella camera da letto di un appartamento nel centro di Firenze. I vigili del fuoco, chiamati da uno dei condomini, sono intervenuti alle 2,45 per spegnere le fiamme al quarto piano di un palazzo di via dei Neri. Nonostante i tentativi di rianimazione, prima da parte degli stessi pompieri e poi dei sanitari del 118, per l'uomo, che era solo in casa, non c'è stato niente da fare. L'incendio è rimasto circoscritto e non ha interessato gli altri appartamenti. Sul posto anche la polizia. Varie le ipotesi, tra cui anche quella che le fiamme possano essersi sviluppate da una sigaretta accesa oppure da qualcosa che era stato messo in ricarica in una presa elettrica.