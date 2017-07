860 migranti a Brindisi, nato bambino

BRINDISI, 14 LUG - Una nave con a bordo circa 860 migranti, salvati nel Canale di Sicilia ha attraccato questa mattina al porto di Brindisi dove verranno effettuate le operazioni di sbarco, identificazione e verrà prestata l'assistenza agli stranieri. Si tratta del guardapesca Acquarius, dell'associazione Sos Mediterranè a bordo della quale, durante il trasporto, è nato un bimbo, il piccolo Cristo. Gli 860 migranti saranno smistati per la gran parte in Lombardia e Lazio, ma anche in Piemonte, Veneto, Toscana, in altre strutture della Puglia, in Emilia Romanga, Friuli Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Molise e Umbria.