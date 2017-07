Yara, ultime repliche difesa-accusa

BRESCIA, 14 LUG - Udienza dedicata alle repliche di accusa, difesa e parti civili oggi al Palagiustizia di Brescia nel processo d'appello a carico di Massimo Bossetti, il muratore di Mapello condannato all'ergastolo il primo luglio del 2016 per l'omicidio della 13enne Yara Gambirasio, scomparsa il 26 novembre del 2010 da Brembate di Sopra (Bergamo) e trovata morta tre mesi dopo in un campo di Chignolo d'Isola. Nelle scorse udienze le parti erano già intervenute con le loro richieste. Il sostituto pg Marco Martani e i legali dei familiari di Yara, Enrico Pelillo e Andrea Pezzotta hanno chiesto la conferma della condanna all'ergastolo, ma anche, come richiesto in particolare dal pg, sei mesi di isolamento diurno per l'imputato e il riconoscimento della colpevolezza anche per l'accusa di calunnia nei confronti di un collega, contestazione caduta in primo grado a Bergamo. I difensori Claudio Salvagni e Paolo Camporini, invece, hanno chiesto l'assoluzione del carpentiere.(ANSA).