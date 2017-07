Modigliani, 3 indagati per mostra Genova

GENOVA, 14 LUG - Tre persone indagate e 21 opere sequestrate nell'ambito dell'inchiesta della procura di Genova sui presunti falsi esposti alla mostra su Modigliani a palazzo Ducale. Il procuratore aggiunto Paolo D'Ovidio e il pm Michele Stagno hanno nominato la Fondazione Palazzo Ducale custode giudiziale delle opere. Palazzo Ducale ha deciso di chiudere oggi la mostra su Modigliani. "A fronte degli accertamenti investigativi ancora in corso - si legge in una nota -, sceglie autonomamente per rispetto del pubblico e dei visitatori di anticipare di tre giorni la conclusione della mostra che pertanto da oggi non sarà più visitabile". L'ente genovese si dichiara parte lesa. "Palazzo Ducale rimarca di non avere organizzato direttamente la mostra avendone commissionato la realizzazione e la selezione delle opere, a un partner di prestigio nazionale e internazionale come MondoMostre Skira" si legge in una nota.