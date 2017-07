Camion perde carico, tratto A4 chiuso

MILANO, 14 LUG - Chiusura con conseguenti code e disagi per i pendolari, stamani, in A4 Milano-Brescia, dove è interrotto il tratto tra Seriate (Bergamo) e Ponte Oglio (Brescia), in direzione di Brescia, a causa dell'incidente di un mezzo pesante che ha sbandato e si è ribaltato disperdendo il carico in carreggiata. Lo ha comunicato Autostrade per l'Italia. Sul luogo dell'incidente, avvenuto all'altezza del km 187, sono intervenute le pattuglie della Polizia stradale i soccorsi sanitari oltre al personale della Direzione secondo tronco di Milano. Alle 7 si registravano 3 km di coda sull'uscita obbligatoria di Seriate e per utenti diretti verso Brescia si consiglia l'uscita, appunto, a Seriate, per poi rientrare a Ponte Oglio dopo aver percorso la Sp 498 e la Sp573; per le lunghe percorrenze si consigliano la A58 e la A35.