Uccide ex a vigilia udienza separazione

SIENA, 14 LUG - Uccide la ex moglie a coltellate alla vigilia dell'udienza per la separazione. Un operaio di 56 anni si è scagliato ieri sera contro la sua ex, una romena di 42anni che si trovava in un'abitazione di Montepulciano, per accudire due anziane. Secondo quanto riferito dai carabinieri, l'uomo, verso le 21,30, avrebbe fatto irruzione nell'abitazione e prendendo un coltello dalla cucina avrebbe inseguito per tutta la casa la ex moglie ferendola in varie parti del corpo. Poi è fuggito da una finestra e a quel punto le due anziane hanno dato l'allarme a carabinieri e 118. La donna, trasportata all'ospedale, è morta stamani alle 6 per le gravi lesioni riportate. L'uomo si è poi costituito ai militari nella caserma di Montepulciano.