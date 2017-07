A Metaponto incendio spento nella notte

POTENZA, 14 LUG - Dopo oltre dieci ore di lavoro, nella notte è stato definitivamente spento l'incendio di vaste dimensioni che ieri pomeriggio, a Metaponto di Bernalda (Matera), ha reso necessaria l'evacuazione di tre campeggi dove, in totale, erano ospitate circa 700 persone. "Di queste, 164 - ha specificato il sindaco, Domenico Tataranno - hanno trascorso la notte in strutture messe a disposizione dall'amministrazione comunale. Per fortuna, la situazione - ha aggiunto - sta lentamente tornando alla normalità". I danni maggiori li ha subiti uno dei tre campeggi, il "Mondial", mentre gli altri due, lo "Julia" e il "Riva dei Greci", "torneranno operativi appena - fanno sapere i proprietari - sarà revocata l'ordinanza di sgombero". Gli stabilimenti balneari di Metaponto ed in particolare "quelli della foce Bradano - evidenzia, a nome del Sindacato balneari confesercenti (Fiba), Paolo Fuina - sicuramente l'area più colpita dagli incendi di ieri, sono tutti riaperti e pienamente funzionanti".