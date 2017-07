Uccide moglie e si getta da finestra

ROMA, 14 LUG - Una coppia di anziani è stata trovata morta stamattina a Roma, nel quartiere Monteverde. Si ipotizza l'omicidio-suicidio. Poco prima delle 9 la polizia è intervenuta in un palazzo di via Damaso Cerquetti, in zona Monteverde, per un 79enne che si era lanciato dal quinto piano. Il cadavere dell'uomo è stato trovato nei presse del garage. In casa è stato trovato il corpo della moglie di 81 anni, per terra, con la testa avvolta in una busta di plastica. Indaga la polizia.